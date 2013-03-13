В поезде Москва-Киев к лету откроют duty free

Москва. Дочерняя компания «Российских железных дорог» (РЖД) – «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) к лету планирует организовать магазин duty free в поезде №1/2 российского формирования «Столичный экспресс» Москва-Киев-Москва.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили пресс-секретарь ФПК Елена Мирошникова.

«Пока речь идет о планах. Договор пока не заключен, но мы планируем это сделать с одним из операторов, который работает в московских аэропортах. Мы надеемся закончить эту работу к лету, когда возрастет количество пассажиров в связи с отпусками», - сказала Е.Мирошникова.

По ее словам, работа над этим вопросом ведется уже около года. Она подчеркнула, что речь идет только о поезде №1/2 «Столичный экспресс» Москва-Киев-Москва российского формирования.

«Пока мы говорим только о поездах ФПК», - отметила Е.Мирошникова.

Она также напомнила, что пассажиры этого поезда проходят таможенные и пограничные процедуры на вокзалах в Киеве и в Москве, а сам состав следует без промежуточных остановок между двумя столицами.

По словам пресс-секретаря ФПК, торговля будет организована в поезде по аналогии торговли в самолетах. «Ассортимент будет такой, как в самолете. По вагону будет перемещаться тележка, где будут парфюмерия, сувенирная продукция, алкоголь», - сказала она.

При этом Е.Мирошникова подчеркнула, что ФПК не ожидает увеличения количества инцидентов с пассажирами после употребления алкоголя, так как в этом поезде есть вагон-ресторан, где такие напитки продаются свободно.

Справка УНИАН. Компания «Российские железные дороги» входит в число крупнейших транспортных компаний мира и является одним из крупнейших предприятий в России. Компания принадлежит государству с момента ее создания в 2003 году. Железнодорожная сеть насчитывает 85 тыс. км железнодорожного полотна.