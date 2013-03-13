life:) отказали в продлении лицензии на международную и междугородную связь

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), отказала «Астелиту» в продлении лицензии на предоставление услуг международной и междугородной телефонной связи на территории г. Киева, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Одесской областей и Автономной Республики Крым. Об этом говорится в решении НКРСИ № 127 от 07.03.2013 г, которым располагает УНИАН.

НКРСИ было принято решение, что к соответствующей лицензии не может быть применена процедура продления срока ее действия в связи с требованиями части восьмой статьи 49 Закона Украины «О телекоммуникациях», в соответствии с которыми срок действия лицензии продлевается лишь на те виды деятельности, которые лицензируются в соответствии с данным Законом.

ООО «Астелит» рекомендовано обратиться в НКРСИ относительно получения новых лицензий для продолжения соответствующей деятельности в сфере телекоммуникаций с учетом требований Лицензионных условий.

Справка УНИАН. Сеть мобильной связи life:) охватывает территорию, на которой проживает 98% населения страны, компания обслуживает 11,1 млн абонентов как предоплаченной, так и контрактной форм подключения. Доход компании в 2012 году составил 3,24 млрд грн.