Азаров хочет лишить «Укравтодор» монополии в автодорожной отрасли

Премьер-министр Украины Николай Азаров инициирует изменение государственного управления автодорожной отраслью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета Министров в среду.

«Необходимо реформировать государственное управление отраслью. В первую очередь, речь идет о том, что необходимо разделить функции проектирования строительства и приема в эксплуатацию автомобильных дорог. Монополия «Укравтодора» в этой сфере недопустима», - сказал он.

Н.Азаров также поручил вице-премьер-министрам Юрию Бойко и Александру Вилкулу разработать долгосрочные меры по организации производства материалов для дорожного строительства в Украине. В частности, разработать программу по выпуску качественного битума, высокотехнологических укрепляющих материалов и дорожной техники.

Премьер-министр также инициирует изменения модели финансирования автодорожного комплекса страны.

«Для масштабной модернизации автодорог необходимо не менее 500 млрд грн. Это больше годового бюджета Украины, поэтому необходимо создать новую модель финансирования, которая позволит вкладывать в строительство и ремонт дорог не менее 50 млрд грн в год»,- сказал он.

Н.Азаров отметил, что новая модель должна развиваться на основе привлечения частного капитала.

«Опыт привлечения кредитов международных финансовых организаций есть, но это долги, которые необходимо возвращать. Поэтому нужно привлечь ресурс государсвенно-частного партнерства (ГЧП) или концессии», - сказал он.

Н.Азаров отметил, что законодательная база для этого есть.

«Поручаю министру финансов Колобову вместе с министром экономики Прасоловым и министром инфраструктуры Козаком начать разработку практических механизмов использования ГЧП и концессии для строительства магистралей, а также подготовить предложения по апробации такого механизма уже в ближайшее время», - сказал Н.Азаров.