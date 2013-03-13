Азаров подсчитал, что на дороги нужно 500 млрд грн, предлагает привлечь частный сектор

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил разработать долгосрочную программу строительства автодорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета Министров в среду.

«Поручаю вице-премьер-министру Вилкулу ускорить разработку долгосрочной программы строительства дорог с четко определенными приоритетами, этапами, а также расчетами ресурсного обеспечения такого строительства», - сказал он.

При этом Н.Азаров отметил, что данная программа должна предусматривать сохранение дорог за счет плановых ремонтов, повышения качества таких ремонтов, а также строительство новых магистралей.

Также Н.Азаров инициирует изменение государственного управления автодорожной отраслью.

«Необходимо реформировать государственное управление отраслью. В первую очередь речь идет о том, что необходимо разделить функции проектирования строительства и приема в эксплуатацию автомобильных дорог. Монополия «Укравтодора» в этой сфере недопустима», - сказал он.

Н.Азаров также поручил вице-премьер-министрам Юрию Бойко и Александру Вилкулу разработать долгосрочные меры по организации производства материалов для дорожного строительства в Украине. В частности, разработать программу по выпуску качественного битума, высокотехнологических укрепляющих материалов и дорожной техники.

Кроме этого, Н.Азаров инициирует изменения модели финансирования автодорожного комплекса страны.

«Для масштабной модернизации автодорог необходимо не менее 500 млрд грн. Это больше годового бюджета Украины, поэтому необходимо создать новую модель финансирования, которая позволит вкладывать в строительство и ремонт дорог не менее 50 млрд грн в год»,- сказал он.

Н.Азаров отметил, что новая модель должна развиваться на основе привлечения частного капитала.

«Опыт привлечения кредитов международных финансовых организаций есть, но это долги, которые необходимо возвращать. Поэтому нужно привлечь ресурс государсвенно-частного партнерства (ГЧП) или концессии», - сказал он.

Н.Азаров отметил, что законодательная база для этого есть.

«Поручаю министру финансов Колобову вместе с министром экономики Прасоловым и министром инфраструктуры Козаком начать разработку практических механизмов использования ГЧП и концессии для строительства магистралей, а также подготовить предложения по апробации такого механизма уже в ближайшее время», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 5 марта вице-премьер-министр Александр Вилкул заявил, что транспортном комплексе Украины в 2012 году освоено 24,4 млрд грн капитальных инвестиций, из которых 7,9 млрд грн, или 33%, составляют собственные средства предприятий.

По его словам, объем капитальных инвестиций в отрасль за 2012 года на 2 млрд грн больше, чем годом ранее.

А.Вилкул также отметил, что для увеличения инвестиций в транспортную отрасль необходимо широко использовать возможности государственно-частного партнерства, которое позволяет, в частности, привлекать инвестиции в реконструкцию портов и аэропортов.

Напомним, что в Украине принят закон о государственно-частном партнерстве, который является эффективным инструментом в реализации программ развития экономики в целом.