Украинцы стали больше тратить на транспорт и связь

Расходы домашних хозяйств Украины на транспорт и связь в 2012 году увеличились на 12,7% - до 144,2 млрд грн со 128 млрд грн в фактических ценах в 2011 году.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом расходы населения на связь в 2012 году увеличились на 10,4% - до 23,43 млрд грн с 21,21 млрд грн в 2011 году.

В общем объеме потребительских расходов населения доля расходов на услуги связи в прошлом году сократилась на 0,05% по сравнению с 2011 годом - до 2,4%.

Расходы населения на транспорт в 2012 году увеличились на 13,1% - до 120,8 млрд грн со 106,8 млрд грн в 2011 году.

В общем объеме потребительских расходов населения доля расходов на транспортные услуги в 2012 году сократилась на 0,07% по сравнению с 2011 годом - до 12,25%.