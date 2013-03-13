Финплан «Борисполя» не предусматривает средств на достройку терминала «D»

Финансовый план аэропорта «Борисполь» на 2013 год не предусматривает выделения средств на достройку терминала «D».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Козак в среду на брифинге в Кабинете министров.

“В финансовый план аэропорта «Борисполь» вложение денег в терминал «D» на этот год не заложено”, - сказал он.

В.Козак сообщил также, что финансовый план аэропорта «Борисполь» в настоящее время проверяется. “Идет проверка в Кабинете министров, возможно, финансовый план будет вынесен на заседание Кабмина”, - сказал он.

Кроме того, В.Козак сообщил, что проводится проверка заключения Счетной палаты, согласно которому средства на строительство терминала «D» были расходованы неэффективно.

В то же время В.Козак сообщил, что министерство не рассматривает вопрос об увольнении генерального директора аэропорта «Борисполь» Антона Волова.

“Мы не рассматриваем вопрос об увольнении Волова, мы пока им довольны”, - сказал он.

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