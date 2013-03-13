Министр транспорта уверяет, что вертолетная площадка в Каневе - государственная и в аренду не передавалась

Вертолетная площадка в Каневе находится в государственной собственности и не передавалась в аренду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил министр транспорта и инфраструктуры Владимир Козак.

“Вертолетная площадка принадлежит нашей организации Украэрорух и находится на их балансе. Она работает и доступна для всех желающих. Вертодром не сдавали в аренду”, - сказал он.

В.Козак также сообщил, что вертолетная площадка в Каневе была сертифицирована в конце февраля.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от «Батькивщины» Александр Бригинец обратился к премьер-министру Украины Николаю Азарову с требованием объяснить, когда и при каких обстоятельствах вертолетная площадка в селе Пекари вблизи Канева Черкасской области, построенная за бюджетные средства, стала частной. Кроме того, депутат обратился в Генеральную прокуратуру с требованием расследовать ситуацию, когда охранники вертолетной площадки не пустили его и еще двух депутатов – Николая Княжицкого и Николая Томенко – на территорию вертодрома, чем нарушили Закон «О статусе народного депутата Украины».

Как отмечается в сообщении, охрана не пустила их на территорию, мотивируя тем, что это - частная собственность.

«Я не знаю, насколько осведомлен охранник, который сообщил, что вертодром частный, но он сообщил то, что видит. А видит он, что объект используется в частных целях. Это значит, что независимо от юридического статуса вертолетная площадка выполняет частные функции в интересах группки людей. По крайней мере, охраняющая его частная фирма в этом уверена», - заметил А.Бригинец.

11 марта Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) заявило, что вертодром «вертолетная площадка Канев» в селе Пекари является объектом государственной собственности и находится на их балансе.

Вертодром «Канев» начал операционную деятельность с 1 марта 2013 года.

Справка УНИАН. Вертодром Центра Административно-деловой авиации рассчитан на прием тяжелых вертолетов весом до 13 тонн, сертифицированных по категории «А», в частности, Ми-8, которые эксплуатируются Министерством чрезвычайных ситуаций.

Конструктивная часть вертодрома, а также несколько уровней подпорных стен вдоль участка спроектированы так, чтобы укрепить склоны и не допустить сползания грунта.

Строительство Центра Административно-деловой авиации началось в октябре 2010 года. Заказчик строительства - ООО «Амадеус Ко», генеральный подрядчик - совместное украинских-французское предприятие с иностранными инвестициями ООО «Основа-Солсиф».

Под строительство был отведен земельный участок площадью 2,1839 га.