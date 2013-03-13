"Укрзализныця" с 31 марта назначила ночной поезд Сумы-Киев

Государственная администрация железнодорожного транспорта "Укрзализныця" с 31 марта назначила ночной поезд сообщением Сумы-Киев № 189/190.

Как сообщил городской голова Сум Геннадий Минаев, Министерство инфраструктуры Украины, рассмотрев обращение Сумского городского совета от 7 февраля, с 31 марта назначило курсирование поезда № 189/190 сообщением Сумы-Киев по такому графику движения: отправление из Сум - в 23.10, прибытие в Киев - в 05.00, отправление из Киева - в 23.50, прибытие в Сумы - в 05.11.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля на внеочередной сессии Сумского горсовета депутаты приняли обращение к министру инфраструктуры Украины Владимиру Козаку с просьбой возобновить курсирование ночного поезда Сумы-Киев. За возобновление курсирования ночного поезда или прицепных вагонов Сумы-Киев было собрано почти 9 тысяч подписей жителей областного центра, недовольных отменой ночного поезда в Киев.

Подписи сумчан общественность собирала с декабря 2012 года. Ранее в нескольких городах Украины общественность добилась подобного возобновления курсирования ночных поездов из областей в столицу.