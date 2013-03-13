За украинские дороги с 2014 года будут отвечать три ведомства

Министерство инфраструктуры намерено реформировать систему управления дорожным строительством до конца 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил министр инфраструктуры Владимир Козак.

“Готовятся два закона, которые дают возможность привлечь инвестиции и установить контроль за дорожным строительством, будут разделены функции между министерством инфраструктуры, «Укравтодором» и Укртрансинспекцией. Мы должны принять законы в 2013 году и в следующем году работать уже по-новому”, - сказал он.

По словам В.Козака, за министерством инфраструктуры будут закреплены функции по определению стратегии развития дорожного хозяйства, «Укравтодор» будет выполнять дорожное строительство, а Укртрансинспекция контролировать ход работ.

Как сообщал УНИАН, на заседании Кабмина 13 марта премьер-министр Украины Николай Азаров объявил об инициативах в изменении государственного управления автодорожной отраслью. В первую очередь речь идет о том, что необходимо разделить функции проектирования строительства и приема в эксплуатацию автомобильных дорог.

Н.Азаров также поручил вице-премьер-министрам Юрию Бойко и Александру Вилкулу разработать долгосрочные меры по организации производства материалов для дорожного строительства в Украине. В частности, разработать программу по выпуску качественного битума, высокотехнологических укрепляющих материалов и дорожной техники.

Н.Азаров также заявил о необходимости создать новую модель финансирования, которая позволит вкладывать в строительство и ремонт дорог не менее 50 млрд грн в год.

Справка УНИАН.В транспортном комплексе Украины в 2012 году освоено 24,4 млрд грн капитальных инвестиций, из которых 7,9 млрд грн, или 33%, составляют собственные средства предприятий.