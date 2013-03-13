14 марта в Украине потеплеет, но будет идти дождь

14 марта в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и днем в западных областях будет идти дождь, во Львовской, Волынской областях и в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах северной половины гололедица.

Ветер в течение суток будет преобладать юго-восточный, 5-10 м/с, днем в южной части и в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла, в центральных и восточных областях 6-11°; в южной части ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

В Киеве и области ночью существенные осадки не предусматриваются, днем пройдет дождь. Температура в Киевской области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла. В г. Киеве температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.