ЕИБ намерен предоставить кредит для строительства Бескидского тоннеля

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерен предоставить Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») кредит с максимальным сроком погашения под государственные гарантии на реализацию проекта строительства нового Бескидского тоннеля.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», об этом шла речь 13 марта в ходе встречи генерального директора ведомства Сергея Болоболина с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), ЕИБ и Международной финансовой корпорации (МФК), на которой стороны обсудили ключевые проекты по развитию железнодорожной отрасли, которые являются наиболее приоритетными для «Укрзализныци».

Кроме того, «Укрзализныця» сообщает, что представители ЕБРР, ЕИБ и МФК выразили готовность предоставить консолидированный кредит на реализацию проектов по электрификации железнодорожных направлений Волноваха – Камыш-Заря - Запорожье и Долинская – Николаев - Колосовка после анализа технико-экономического обоснования этих проектов и определения суммы транша.

Представители международных финансовых институтов отметили, что такие инфраструктурные проекты соответствуют стратегии их деятельности и интересны для предоставления финансовых инструментов на реализацию.

Кроме того, в ходе встречи участники обсудили перспективы получения кредитных средств на обновление грузового подвижного состава, в частности, на реализацию программы закупки 500 новых локомотивов.

Как сообщал УНИАН, финансовый план "Укрзализныци" на 2012 год предусматривал, что железные дороги привлекут кредитные средства на сумму 8,4 млрд грн, которые будут направлены на внедрение скоростного движения на участке Гребенка-Полтава-Красноград-Харьков-Лозовая, строительство Бескидского тоннеля, расширение металлических мостов по ст. Севастополь, строительство двухпутных вставок на направлении Гребенка-Полтава, строительство межрегионального центра технического обслуживания межрегиональных поездов (комплекс ТПС ст. Дарница), реконструкцию ремонтно-экипировочного депо Харьковского участка для технического обслуживания региональных поездов, на модернизацию пути и подвижного состава.

Планировалось, что строительство Бескидского тоннеля будет завершено в 2015 году. По расчетам, он позволит увеличить пропускную способность железной дороги для перевозки транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы более чем в 2 раза - с 47 до 100 поездов в сутки.

В настоящее время Бескидский тоннель является единственным одноколейным участком на всей длине V Критского Международного транспортного коридора, который проходит по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России (Триест-Любляна-Будапешт-Братислава-Ужгород-Львов) и создает препятствия для интеграции транспортной сети Украины в европейскую сеть и полноценного использования транзитного потенциала Украины.

Для строительства нового железнодорожного Бескидского туннеля 31 августа 2004 под гарантии государства заключено кредитное соглашение между «Укрзализныцей» и Европейским банком реконструкции и развития. Проектные и подготовительные работы начаты в 2011 году. Планом капитальных инвестиций на 2012 год предусмотрено выполнение проектных и строительных работ на указанном объекте на сумму 353,495 тыс. грн, в том числе за счет кредита ЕБРР - 252,228 тыс. грн.

Генподрядчиком в ходе международного тендера определена Строительная ассоциация "Интербудмонтаж" (Украина). Согласно договору подряда стоимость работ составляет 102,7 млн евро.

Подготовительные работы на подходах к туннелю осуществила Львовская железная дорога.