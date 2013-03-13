Железные дороги за 2 месяца увеличили среднесуточный пробег локомотива почти на 4%

Железные дороги за 2 месяца 2013 года увеличили среднесуточный пробег локомотива на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года — до 512 км.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), среднесуточная производительность локомотивного парка составила 1473 тыс. ткм брутто — на 5,1% больше, чем годом ранее.

Средний вес грузового поезда составил 3407 тонн — на 1,9% больше плана и на 1% больше, чем в январе-феврале прошлого года.

Оборот грузового вагона составил 7,86 суток — на 3,8% больше планового задания, оборот нагруженного вагона составил 3,37 суток (105,3% к плану).

Эксплуатационный грузооборот локомотивов за 2 месяца 2013 года составил 56,208 млрд км брутто, что составляет 95,6% от уровня прошлого года.

Общий эксплуатационный грузооборот составил 33,278 млрд ткм нетто, в транзитных перевозках — 6,154 млрд ткм.

Пассажирооборот составил 6,021 млрд пасс/км - 99,7% от уровня января-февраля 2012 года, в частности, в дальнем сообщении — 3,509 млрд пасс/км, в пригородном — 2,511 млрд пасс/км.

100% грузовых поездов были отправлены по расписанию.

Без отклонений от расписания последовали 99,3% дальних пассажирских и 98,4% пригородных поездов.

Как сообщал УНИАН, среднесуточный пробег локомотивов в 2012 году составил 480 км, что на 1,9% больше планового показателя, и на 3% больше, чем в 2011 году. Оборот грузового вагона железных дорог Украины в 2012 году составил 6,15 суток, что на 0,18 суток, или 2,9% больше планового показателя.

«Укрзализныця» ожидает в 2013 году рост объема грузовых перевозок во внутреннем и экспортно-импортном сообщении на 2%, а также рост объема перевозок в транзитном сообщении на 0,7%. В первую очередь, рост ожидается за счет перевозок строительных грузов и каменного угля во внутреннем сообщении и на экспорт.