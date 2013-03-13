Железные дороги за январь-февраль увеличили среднесуточную нагрузку на 3%

Железные дороги Украины в январе-феврале увеличили среднесуточную нагрузку на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 913,9 тыс. тонн грузов в сутки.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, в течение января-февраля 2013 года Донецкая железная дорога (ДЖД) грузила в среднем 339,215 тыс. тонн в сутки, Приднепровская (ПЖД) - 309,932 тыс. тонн, Южная (ЮЖД) - 78,963 тыс. тонн, Юго-Западная (ЮЗЖД) - 80,671 тыс. тонн, Одесская (ОЖД) - 61,143 тыс. тонн, Львовская (ЛЖД) - 43,985 тыс. тонн.

«Тенденция февраля обнадеживающая, спрос на железнодорожные перевозки вырос. Повышение доходов от перевозок, поиск грузов и работа над изменением структуры грузов остаются приоритетными в деятельности железнодорожного транспорта. Это особенно важно в период, когда отрасль взяла на себя повышенные социальные обязательства на 2013 год», - сказал генеральный директор «Укрзализныци» Сергей Болоболин.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» ожидает в 2013 году рост объема грузовых перевозок во внутреннем и экспортно-импортном сообщении на 2%, а также рост объема перевозок в транзитном сообщении на 0,7%. В первую очередь, рост ожидается за счет перевозок строительных грузов и каменного угля во внутреннем сообщении и на экспорт.