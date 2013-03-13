Железные дороги в январе-феврале сохранили перевозку грузов и пассажиров на уровне 2012 года

Железные дороги Украины за 2 месяца 2013 года перевезли 64,9 млн тонн грузов - на 1,2% меньше, чем в январе-феврале 2012 года, а также 69,79 млн пассажиров - на 0,9% меньше, чем в январе-феврале 2013 года.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), грузооборот железнодорожного транспорта за 2 месяца 2013 года составил 34,17 млрд т/км - на 3,2% меньше, чем в январе-феврале 2012 года.

Объем транзитных перевозок уменьшился на 15,2% по сравнению с соответствующими периодом прошлого года - до 6,33 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» ожидает в 2013 году рост объема грузовых перевозок во внутреннем и экспортно-импортном сообщении на 2%, а также рост объема перевозок в транзитном сообщении на 0,7%. В первую очередь, рост ожидается за счет перевозок строительных грузов и каменного угля во внутреннем сообщении и на экспорт.