Железные дороги за 2 месяца получили 1,24 млрд грн убытка от пассажирских перевозок

Убытки железных дорог Украины от пассажирских перевозок за январь-февраль 2013 года составили около 1,24 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Кроме того, в «Укрзализныце» сообщили, что доходы железных дорог от обычной деятельности уменьшились на 6,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, расходы уменьшились на 6,2%.

«Финансовый результат деятельности железных дорог Украины прибыльный», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Кроме того, железные дороги в январе-феврале перечислили в госбюджет и целевые фонды 1,9 млрд грн, в том числе в госбюджет - 595,1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-феврале перевезли 69,79 млн пассажиров на 0,9% меньше, чем в январе-феврале 2013 года, и 64,9 млн тонн грузов - на 1,2% меньше, чем в январе-феврале 2012 года.

Убытки железных дорог Украины от пассажирских перевозок за последние 5 лет составили около 30 млрд грн.