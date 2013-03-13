Аэропорт «Киев» (Жуляны) в феврале втрое увеличил пассажиропоток

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в феврале 2013 года увеличил пассажиропоток в 3,2 раза по сравнению с февралем 2012 года — до 95,977 тыс. пассажиров.

Как сообщил УНИАН в аэропорту, пассажиропоток на международных линиях в феврале составил 63,033 тыс. человек, на внутренних линиях — 33,242 тыс. человек.

В феврале 2013 года аэропорт «Киев» (Жуляны) обслужил 2364 рейса — в 2 раза больше, чем в феврале 2012 года.

Кроме того, в аэропорту сообщили, что пассажиропоток на чартерных рейсах в феврале составил 3698 человека или 4% от общего пассажиропотока.

При этом в аэропорту прогнозируют увеличение числа чартеров с начала летней навигации.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в январе 2013 года обслужил 102,387 тыс. пассажиров — в 2,58 раза больше, чем в январе 2012 года.

В 2012 году аэропорт обслужил 861,9 тыс. пассажиров - на 83,5% больше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала «А» общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями - 340 млн грн и около 60 млн грн - обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.

Пропускная способность терминала - до 500 пассажиров в час на вылет. В перспективе планируется расширение терминала с увеличением пропускной способности до 1500 человек в час.