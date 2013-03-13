«Укрзализныця» доставляет домой беженцев из Сирии - граждан Украины

14 граждан Украины, в том числе 9 детей, - беженцев из Сирии, которые пожелали покинуть территорию этой страны и вернуться на родину, усилиями МИД 12 марта были доставлены самолетом в Москву.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), украинских граждан, вернувшихся из Сирии, встретили представители посольства Украины в Москве.

За счет государства эти граждане будут отправлены железнодорожным транспортом к местам постоянного проживания — в Херсон, Запорожье, Одессу, Полтавскую и Кировоградскую области.

На железнодорожных вокзалах вернувшихся из Сирии украинцев разместили в залах официальных делегаций и обеспечили питанием - ланч-боксами.

Сегодня утром четверо беженцев (из них трое детей) поездом Москва - Одесса № 33 отправлены в Знаменку.

Остальные наши соотечественники будут отправлены к местам проживания в Херсон (поездом № 61 Москва-Херсон формирования «Укрзализныци»), Запорожье (поезд № 17 Москва - Мариуполь) и Полтаву (поезд № 91 Москва-Кременчуг).