Дефицит бизнес-управленцев в IT-отрасли составляет около 3 тысяч специалистов

Дефицит управленческих кадров в отрасли информационных технологий составляет около 3000 специалистов, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Информационные технологии Украины».

«Сегодня рынок украинского IT-аутсорсинга - один из наиболее активно развивающихся: динамика роста отрасли составляет 20-30% в год. При этом многие IT-компании отмечают, что за ростом количества проектов следует нехватка управленцев среднего и высшего звена», - сообщается в пресс-релизе.

Согласно сообщению, такие результаты были озвучены в ходе заседания круглого стола, посвященного разработке программ МВА-образования для IT-отрасли.

В пресс-релизе говорится о том, что IT-компаниям необходимо сосредоточить совместные усилия на создании специфической MBA-программы для менеджеров IT-компаний, в фокусе которой окажутся качества, необходимые для руководства крупными проектами с точки зрения бизнес-менеджера. Существующий дефицит кадров компании планируют покрывать в первую очередь путем подготовки действующих руководителей и кадрового резерва в рамках отраслевых программ МВА, ориентированных именно на IT-отрасль. Фундаментом для такой подготовки, по мнению большинства специалистов отрасли, может стать только IT- или смежное образование.

«Мы не можем дальше конкурировать по цене с другими аутсорсинговыми локациями. Отличительной чертой украинских разработчиков всегда было качество исполнения сложных проектов. Надеюсь, что со временем нашим конкурентным преимуществом станет и качество бизнес-подготовки отечественных IT-управленцев. Без этого Украине будет сложно стать равноправным игроком на глобальном рынке IT», - сказал директор ассоциации «Информационные технологии Украины» Виктор Валеев.

По его мнению, подготовка управленцев в IT-компаниях внесет немалый вклад в повышение конкурентоспособности национальной IT-индустрии.

«Постоянно совершенствуются не только подходы к управлению предприятием, но и меняется сама бизнес-терминология, что требует периодической переподготовки управленцев», - отметил президент Международного Института Бизнеса Александр Савченко.

Глобализованность украинского IT-бизнеса и его ориентация на иностранных заказчиков определяет одну из ключевых потребностей IT-компаний – способность сотрудников реализовывать международные проекты, коммуницировать и презентовать продукты иностранным партнерам.

«Наши заказчики – это крупнейшие западные холдинги, где уровень менеджмента очень высокий. И нам крайне важно, чтобы наши менеджеры на одном уровне и на одном языке могли общаться с топ-менеджерами со стороны заказчиков», - отметил вице-президент компании «Люксофт» в странах Восточной Европы, директор «Люксофт Украина» Дмитрий Кушнир.

Как говорится в пресс-релизе, IT-компании по-разному решают вопрос подготовки кандидатов на должности среднего и высшего звена, предпочитая обучать сотрудников за пределами организации, или внедряя внутренние MBA-программы.

«К примеру, компания Miratech ежегодно выделяет несколько стипендий талантливым менеджерам для получения степени MBA, покрывая 60% стоимости образования. Основа нашего бизнеса - это люди, а качество людей – это образование. IT – это сложноорганизованное производство, где много ролей, свои стандарты качества, многоуровневые процессы. И чтобы грамотно развивать этот бизнес, нужно использовать лучшие управленческие методики и практики, а также инвестировать в персонал», - делится опытом президент Miratech Group Николай Роенко.

Ситуация с управленческим персоналом в IT-индустрии критична, поэтому необходимы системные и качественные решения. В данном контексте взаимодействие IT-компаний и бизнес-школ может существенно снизить нехватку управленческого персонала в отрасли, подвели итог в пресс-службе.

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Отечественные сборщики ПК: между ноутом и государством

Справка УНИАН. Ассоциация «Информационные технологии Украины» - профессиональное объединение участников ИТ-рынка, созданное для консолидации усилий по продвижению на внешних рынках конкурентоспособной продукции украинских компаний, содействия созданию программного обеспечения, отвечающего международным стандартам, а также условий для дальнейшего развития отрасли.

Ассоциация является членом Всемирного альянса информационных технологий и услуг (WITSA), члены которой занимают около 90% мирового рынка информационных технологий, и Европейской IT-Ассоциации (ЭКТА).

Luxoft является лидером на рынке аутсорсинга в области IT. Начиная с 2005 года, компания предоставляет в Украине услуги по разработке программного обеспечения для компаний как мирового, так и местного уровня, из офисов в Киеве, Одессе и Днепропетровске. В настоящее время в проекты Luxoft в Украине вовлечены более 2000 человек, обслуживающих свыше 30 компаний – лидеров мирового рынка.

Miratech – это ведущий украинский поставщик IT аутсорсинга с головным офисом в Стокгольме (Швеция) и операционным офисом в Киеве, Украина.