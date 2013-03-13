Аэропорт ”Борисполь” за 2 месяца сократил пассажиропоток на 21%

Международный аэропорт «Борисполь» в январе-феврале 2013 года сократил пассажиропоток на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года — до 811 тыс. пассажиров.

Как сообщили УНИАН в аэропорту, в январе-феврале 2013 года «Борисполь» обслужил 9677 рейсов — на 33,6% меньше, чем годом ранее.

Обработка грузов сократилась на 11,3% - до 4134 тонн.

В то же время по результатам первых 12 дней марта в аэропорту наблюдается восстановление пассажиропотока. «Наблюдается постепенное восстановление пассажиропотока аэропорта после прекращения работы авиакомпании «Аэросвит». На сегодня «Международные авиалинии Украины» (МАУ) увеличивают количество рейсов, соответственно, увеличивается пассажиропоток. Мы ожидаем, что для удобства пассажиров базовый авиаперевозчик аэропорта начнет выполнять дальнемагистральные рейсы», - сказал генеральный директор аэропорта «Борисполь» Антон Волов.

По данным аэропорта, на сегодня МАУ обеспечивает 91% внутренних перевозок аэропорта «Борисполь» и 38% международных перевозок.

В феврале 2013 года аэропорт обслужил 349 тыс. пассажиров и 4239 рейсов, а также обработал 496 тонн почты.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Борисполь» планирует к 2020 году увеличить пассажиропоток до 15 млн человек.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» — крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом — до 8,478 млн человек.