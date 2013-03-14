Google закроет 8 своих сервисов, среди которых Google Reader

Корпорация Google объявила о намерении закрыть восемь своих сервисов, среди которых Google Reader, который перестанет быть доступен для пользователей уже 1 июля, передает «Газета.Ru» со ссілкой на Business Insider.

Объявление о закрытии сервиса всплывает перед открывающими приложение пользователями.

Как отмечает издание, Google Reader, использующий RSS-технологию и позволяющий следить за их любимыми сайтами, никогда не был сильно востребован массами. Между тем, как пишет Business Insider, сервис активно использовали сотрудники средств массовой информации и инсайдеры в сфере технологий, которым приходится отслеживать большое количество новостей.

По данным издания, реакция пользователей не заставила себя долго ждать: Google Reader в четверг вышел на первое место в трендах сети микроблогов Twitter.