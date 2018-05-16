Аэропорт «Донецк» мечтает стать хабом

Международный аэропорт "Донецк" в 2012 году стал третьим в Украине аэропортом, который обслужил 1 миллион пассажиров. В 2013 году показатель планируется увеличить еще на 20%. Как этого можно добиться, а также о том, что делать с большим запасом пропускной способности, полученной аэропортом к Евро-2012, и на развитие каких направлений деятельности будет делаться ставка, в интервью агентству УНИАН рассказал коммерческий директор КП «Международный аэропорт «Донецк» им. С. Прокофьева» Алексей Дубревский.

- Алексей Юрьевич, как Вы оцениваете в целом итоги работы аэропорта в 2012 году?

- Для аэропорта "Донецк" 2012 год был удачным. Мы начали эксплуатацию новой полосы - одной из лучших в Европе, а также терминала, который позволяет предоставлять пассажирам максимально комфортные условия. Создание этих объектов значительно расширило наши возможности, и теперь аэропорт способен принимать и обслуживать самолеты всех существующих на сегодняшний день типов.

Безусловно, важным этапом для аэропорта стал чемпионат Европы по футболу. В июне 2012 года мы обслужили более 100 000 пассажиров. Предприятие успешно справилось с поставленными задачами: в сентябре 2012 года от имени президента УЕФА Мишеля Платини аэропорт получил награду за достойную работу коллектива и высокий уровень проведения чемпионата.

В конце декабря (2012 г.) мы перешагнули миллионную отметку и стали одним из трех аэропортов Украины, обслуживших более 1 000 000 пассажиров. Предприятие достигло поставленных целей и планы на 2013 год у нас также достаточно амбициозные.

- Выполнены ли планы по реконструкции аэропорта к Евро-2012? Есть ли необходимость в дальнейшей работе?

- И полоса, и терминал аэропорта "Донецк" проектировались с учетом возрастающих нагрузок. В данный момент необходимости в реконструкции нет, напротив, мы располагаем определенным запасом пропускной способности.

- На сегодня новый терминал аэропорта «Борисполь», введенный к Евро-2012, требует переделки и организации зоны внутренних рейсов. Требует ли модернизации терминал «Донецка»?

- Необходимости в дополнительных «переделках» на данный момент нет. Терминал аэропорта "Донецк" соответствует всем современным стандартам безопасности и комфорта. Зоны прилёта и вылета разделены, потоки пассажиров, следующих международными и местными рейсами, также не пересекаются.

- За счет чего увеличивался пассажиропоток в 2012 году? Насколько выросло количество рейсов, планируется ли рост показателя в 2013 году?

- В 2012 году аэропорт обслужил 19 150 рейсов, что на 18,8% больше, чем в предыдущем году. Если смотреть по количеству рейсов, то прирост составляет приблизительно 3000 в год. Так, в 2009 году аэропорт обслужил 10 093 рейса, в 2010 – 13 623, в 2011 году количество рейсов составило 16 116.

Именно с увеличением количества рейсов связан рост пассажиропотока. Стоит отметить тот факт, что мы достигли миллионного показателя (обслуживания пассажиров), несмотря на негативные тенденции рынка авиаперевозок.

- Какой финансовые результат работы аэропорта за 2012 год? Какие планы на 2013 год?

- Как Вы понимаете, финансовый аспект работы каждого предприятия является наиболее деликатным. Но факт остаётся фактом: Международный аэропорт "Донецк" – предприятие прибыльное. В планах на 2013 год – увеличение пассажиропотока на 20% и, соответственно, рост финансовых показателей.

- Какие авиакомпании аэропорт привлек в 2012 году, какие планирует привлечь в 2013 году?

- Развитие маршрутной сети – наша приоритетная задача. В 2012 году были открыты следующие направления: Барселона (авиакомпания МАУ), Жуляны, Тбилиси (ЮТэйр Украина), Москва (Аэрофлот). Помимо этого, были увеличены частоты рейсов авиакомпаний Трансаэро и Аэрофлот. Также успешно была реализована зимняя чартерная программа: Зальцбург, Киттила, София.

На данный момент уже сформирована летняя чартерная программа и идут переговоры по ряду регулярных маршрутов на текущий год. Но не хотелось бы сейчас раскрывать все карты, мы сделаем ряд презентаций новых направлений в ближайшее время.

- Обслуживание каких рейсов (дальнемагистральных, среднемагистральных) является наиболее выгодным для аэропорта на сегодня и в перспективе?

- С точки зрения прибыли, да и с позиции реализации хабовой концепции, нам, конечно же, выгоднее обслуживать дальнемагистральные рейсы. Однако, это не значит, что мы зацикливаемся исключительно на этом. В наших реалиях среднемагистральные рейсы выполняются гораздо чаще и, соответственно, чаще обслуживаются. Следовательно, здесь мы имеем определенный паритет.

- А какие направления могут быть наиболее перспективными для аэропорта "Донецк"?

- Что касается направлений, то здесь мы также абсолютно открыты к сотрудничеству. Нам интересны как Европа, так и Азия. Если говорить о сегодняшнем дне, то наиболее востребованными направлениями являются: Киев, Москва, Стамбул, Анталья, Шарм-эль-Шейх. Киев и Москва – важные узловые направления и многие авиакомпании осуществляют через эти города стыковочные рейсы. Наша задача – добиться аналогичного статуса (хаба).

- Как Вы оцениваете перспективу внутренних рейсов в Украине? Насколько авиаперевозчики заинтересованы в их развитии?

- Перспектива развития внутренних рейсов в Украине есть. На сегодняшний день, к сожалению, не все могут себе позволить авиаперелеты из-за чисто финансовых соображений. Но, думаю, с развитием бюджетных авиаперевозок ситуация довольно быстро изменится. В нашем аэропорту осуществляют рейсы несколько авиакомпаний сегмента лоу-кост и процент загрузки их самолетов достаточно высок.

- Некоторые эксперты оценивают мощности аэропорта «Донецк» как избыточные. Насколько Вы согласны с этим? Какова годовая проектная мощность аэропорта? Когда планируется выйти на эту мощность?

- Проектная мощность терминала – 3100 пассажиров в час. В данный момент загрузка ощутимо ниже. Но в этом есть и положительный момент: в ближайшей перспективе мы не столкнемся с необходимостью реконструкции.

- Как Вы оцениваете перспективы развития бизнес-авиации в Украине? Насколько этот сегмент может быть востребован?

- Бизнес-авиация достаточно востребована, однако нельзя сказать, что эта ниша окончательно заполнена. Будет развиваться бизнес – будет развиваться и бизнес-авиация.

Анна Левченко (УНИАН)