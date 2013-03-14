Попов представит Кабмину варианты финансирования строительства метро на Троещину

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов в ближайшее время представит правительству варианты финансирования строительства четвертой ветки метрополитена - на жилищный массив Троещина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время выездного совещания на станции городской и кольцевой электрички.

“Завершаются работы по определению вариантов стабильного финансирования этого проекта. Мы сотрудничаем с "Внешэкономбанком России" в части получения таких предложений. Я думаю, мы представим их на рассмотрение правительству в ближайшее время”, - сообщил А.Попов.

По его словам, именно "Внешэкономбанк России" выиграл тендер на разработку схемы финансирования строительства новой ветки метро, и до 20 марта он должен представить КГГА все возможные варианты. А.Попов отметил, что у банка есть несколько предложений, среди которых привлечение кредитных ресурсов под низкую процентную ставку, также строительство в концессии с дальнейшей передачей ветви в подчинение метрополитена или комбинированный вариант с привлечением к финансированию бизнеса, который будет заинтересован в размещении своих объектов рядом с веткой метро.

Председатель КГГА отметил, что город имеет и собственное предложение к правительству, которое заключается в том, чтобы 50% средств, полученных столицей с налога на доходы физических лиц, пошли не в государственный бюджет, а именно на строительство ветки метро. Вместе с тем А.Попов отметил, что для этого законодателям нужно будет внести изменения в Бюджетный кодекс Украины.

А.Попов добавил, что строительство первой станции новой ветки метрополитена начнется уже ко Дню Киева. Он отметил, что новая ветка метро пройдет по проспекту Маяковского и будет насчитывать 12 станций. Приблизительный объем финансирования проекта составляет 16 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года Киевская городская государственная администрация заключила с российской государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк России») меморандум о финансировании строительства метро на Троещину.

Ранее столичные власти заявляли, что Киев уже потратил на реализацию проекта по строительству метро на Троещину 4 млрд грн. Общая стоимость работ, согласно утвержденной ранее документации, составляла 12 млрд грн.

В январе прошлого года председатель КГГА Александр Попов подписал распоряжение о включении проекта строительства четвертой ветки киевского метрополитена в перечень объектов, нуждающихся в привлечении инвестиций.