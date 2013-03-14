С начала эксплуатации поездов Hyundai в них 27 раз били окна

С начала эксплуатации в Украине скоростных межрегиональных электропоездов производства Hyundai Rotem произошло 27 случаев повреждения стеклопакетов.

Как сообщили УНИАН в Украинской железнодорожной скоростной компании (УЖСК), стоимость каждого поврежденного стеклопакета - 222 грн каждый, таким образом, потери только на приобретение запасных частей для их замены составляют более 114 тыс. грн.

В УЖСК отмечают, что согласно технологии эксплуатации подвижного состава, в случаях повреждения стекла оно заклеивается специальной пленкой и скотчем до возврата на Техническую пассажирскую станцию (ТПС) «Дарница», где осуществляются работы по замене поврежденного стеклопакета.

«УЖСК предупреждает, что за вандализм предусмотрена уголовная ответственность, ведь подобные действия несут угрозу жизни и здоровью пассажиров и работников железной дороги, а также безопасности железнодорожного движения», - говорится в сообщении УЖСК.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) было создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

На сегодня УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.