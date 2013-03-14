“Богдан” поддерживает введение спецпошлин на импорт автомобилей

Украинский автопроизводитель “Богдан” позитивно воспринял введение спецпошлин на импорт автомобилей. Об этом сообщил УНИАН глава пресс-службы корпорации “Богдан” Сергей Красуля.

“Это позволит загрузить заводы, что положительно скажется на экономике регионов и государства в целом. И станет стимулом для создания новых рабочих мест, увеличения отчислений в социальные фонды и бюджеты всех уровней”, - отметил С.Красуля в пресс-релизе. В комментарии УНИАН глава пресс-службы корпорации «Богдан» отметил, что введение спецпошлин должно стать первым шагом в комплексе мероприятий по поддержке отрасли и рынка. При этом, по его мнению, необходимо вводить утилизационный сбор и создавать программы льготного кредитования на автомобили отечественного производства.

«Мы также считаем беспочвенными ряд заявлений о том, что введение спецпошлин приведет к подорожанию автомобилей», - сказал С.Красуля, подчеркнув, что цена автомобиля для потребителя формируется рынком, а не пошлинами.

«Импортерам просто придется умерить свои аппетиты по прибылям», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Решение опубликовано в газете «Урядовый курьер» 14 марта и вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.

Напомним, 30 июня 2011 г. Межведомственная комиссия по международной торговле по итогам рассмотрения заявления Ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» приняла решение о начале специального расследования по импорту в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта с объемом двигателя 1000-2200 куб. см.

Изначально «Укравтопром» просил комиссию ввести спецпошлину 33,4% на автомобили с объемом двигателя 1000-1500 куб. см и 47% на автомобили с объемом двигателя 1500-2200 куб. см.

Министерство экономического развития и торговли рекомендовало дополнительно к существующей пошлине в размере 10% ввести спецпошлину: 6,46% на автомобили с объемом двигателя до 1,5 л и 15,1% – на автомобили с объемом двигателя 1,5-2,2 л.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по производству автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук. До кризиса, разразившегося в конце 2008 года, «Богдан» инвестировал в модернизацию производства более 400 млн долл.

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