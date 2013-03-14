ЛЖД подготовила к весенним паводкам 12 противоразмывочных поездов

Львовская железная дорога (ЛЖД) подготовила к весенним паводкам 12 специальных так называемых противоразмывочных поездов, которые сформированы в местах возможных размывов.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), поезда сформированы, в частности, на станциях Самбор, Стрый, Сколе, Рахов, Хриплин, Свалява, Хуст, Ужгород, Ставное, Болехов и других.

В состав поездов входят платформы с бутовым камнем и щебнем и крытые вагоны, заполненные мешками с песком.

На территории ЛЖД насчитывается 137 объектов риска в период ледохода и наводнения. Большинство из них - на участках Лавочное-Мукачево, Сянки-Ужгород, Самбор-Сянки, Коломыя-Делятин и Делятин-Рахов.

Специалисты ЛЖД для борьбы с возможным подмыванием железнодорожного пути укрепляют земляное полотно, железобетонные и металлические мосты.

Кроме того, заключены соглашения с подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на проведение в случае необходимости взрывных работ на реках, очистку водоотводных труб мостов.

К третьей декаде марта работники дистанций пути должны завершить проверку состояния дамб, водохранилищ, временных мостов и других объектов, прорыв и разрушение которых может привести к повреждению сооружений железной дороги.

«Железные дороги, в том числе ЛЖД, значительная часть путей которой расположена между карпатскими потоками, горами и реками, ежегодно проводят ряд мероприятий для предотвращения подтопления и паводков, в частности готовят искусственные сооружения и земляное полотно к пропусканию весенних вод», - сообщили в «Укрзализныце».

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.