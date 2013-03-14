Попов считает, что скоростной трамвай на Троещине оправдал себя

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов отмечает, что проект по строительству и реконструкции линии скоростного трамвая на Троещине оправдал себя, поскольку за 4,5 месяца с момента открытия трамвай перевез 1,5 млн пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель КГГА заявил во время выездного совещания на станции скоростного трамвая на Троещине.

“Наши расчеты, расчеты проектировщиков, руководства администрации города, поддержанные правительством, - они оправдались. Нас критиковали, что мы строим проект, который никому не нужен. Но полтора миллиона (пассажиров) за 4,5 месяца мы перевезли”, - отметил А.Попов.

По его словам, в будущем скоростной трамвай будет подвозить людей к новой ветке метрополитена на Троещине. Сегодня же, отметил А.Попов, скоростной трамвай работает на подвоз людей к Городской кольцевой электричке. Он добавил, что после открытия новых станций электрички, по расчетам КГГА, пассажиропоток скоростного трамвая увеличится.

А.Попов сообщил, что в этом году столичная администрация запланировала открыть две новые станции кольцевой электрички на левом и правом берегах Днепра, а на протяжении апреля - запустить на линии два новых поезда, которые сейчас реконструируются в депо “Укрзализныци”.

Кроме того, чиновник добавил, что власти Киева планируют строительство шести надземных пешеходных переходов через линию скоростного трамвая.

Как сообщал УНИАН, движение скоростного трамвая на Троещине - от ул. Милославской до пересадочного узла на Городскую кольцевую электричку – было открыто 25 октября 2012 года. Линия открыта после реконструкции и достройки ранее существующих трамвайных путей.

По данным КГГА, ежедневно в рабочие дни на скоростном трамвае ездят 14-16 тысяч пассажиров.

31 января 2013 года было введен платный проезд на линии скоростного трамвая на Троещине, а для удобства пассажиров и экономии их времени был введен единый проездной билет на городскую кольцевую электричку и скоростной трамвай, специальные автобусные маршруты № 59, 60, 61 и троллейбусный маршрут № 28 стоимостью 2 грн. До 31 января 2013 года проезд на скоростном трамвае на Троещине был бесплатным.