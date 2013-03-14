Южная железная дорога (ЮЖД) сохранит полную рабочую неделю, сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД.

«Начальник дороги Александр Филатов назвал необоснованными слухи о введении распорядительных документов на железной дороге о неполной рабочей неделе. В настоящее время ЮЖД изобретены другие возможные пути экономии имеющихся финансовых ресурсов для уменьшения эксплуатационных расходов», - говорится в сообщении ЮЖД.

В ЮЖД сообщают, что за 2 месяца 2013 года тарифный грузооборот дороги при плане 57,12 млн ткм составил 48,99 млн ткм в среднем за сутки.

Уменьшение грузооборота за февраль 2013 произошло в связи с уменьшением приема грузовых вагонов по сравнению с февралем 2012 года, в частности, по межгосударственному стыку с РФ «Тополи».

«В этой непростой ситуации руководство Южной железной дороги вместе с грузоотправителями нашли возможность увеличить нагрузку народно-хозяйственных грузов, что позволило в полной мере обеспечить социальные гарантии железнодорожников и сохранение количества работающих в условиях сокращения доходов», - говорится в сообщении ЮЖД.

Как сообщал УНИАН, 12 марта генеральный директор «Укрзализныци» Сергей Болоболин во время заседания Совета Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины в Киеве заявил, что для работников железнодорожной отрасли с ежедневным учетом рабочего времени не будет установлена 4-дневная рабочая неделя.