ЮЗЖД в 2012 году увеличила отправку грузов на 5% - до почти 37 млн тонн

Юго-западная железная дорога (ЮЗЖД) в 2012 году увеличила отправку грузов на 5,3% по сравнению с 2011 годом — до 36,6 млн тонн.

Как сообщили УНИАН в ЮЗЖД, всего в 2012 году дорога перевезла 47,4 млн тонн грузов — на 3,2% больше, чем в 2011 году.

«Несмотря на значительное отклонение грузовых потоков с направлений ЮЗЖД на другие железные дороги для разделения грузового и пассажирского движения и для выполнения объемов ремонтных работ, ЮЗЖД удалось удержать расходы на уровне темпа роста доходов, а также увеличить объемы перевозок по сравнению с 2011 годом на 5%», - сообщили в ЮЗЖД.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ЮЗЖД перевезла 146,7 млн пассажиров, в том числе в дальнем сообщении — около 40,4 млн пассажиров, и пригородном — 106,3 млн.

Как сообщал УНИАН, государственное территориально-отраслевое объединение «Юго-Западная железная дорога» (ЮЗЖД) за 6 месяцев 2012 года увеличило чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 56,732 млн грн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

«Юго-Западная железная дорога» занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.