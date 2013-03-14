Инспекция «Укрзализныци» в 2012 г. выявила более 2,5 тыс. нарушений в работе поездных бригад

Инспекция по контролю обслуживания пассажиров на вокзалах и поездах Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в 2012 году в ходе проверок 686 пассажирских поездов выявила 2478 нарушений в работе поездных бригад.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в частности, были задержаны 1199 безбилетных пассажиров, зафиксированы 61 случай провоза избыточной ручной клади, 179 нарушения технологии работы поездных бригад.

Кроме того, силами работников Инспекции в 2012 году было выявлено 24 случая массовой перевозки безбилетных пассажиров в поездах дальнего и местного следования.

По результатам проверки в органы прокуратуры переданы 6 уголовных дел.

Кроме того, в 2012 году были проведены проверки 35 поездов формирования стран Балтии и СНГ, в ходе которых были обнаружены 194 безбилетных пассажира и 720 кг избыточной ручной клади.

С начала 2013 года инспекция по контролю обслуживания пассажиров на вокзалах и поездах в ходе проверок 97 пассажирских поездов выявила 1086 нарушений в работе поездных бригад.

Как сообщал УНИАН, железнодорожный транспорт Украины по итогам 2012 года сохранил перевозку пассажиров, с учетом перевозок городской электричкой, на уровне 429,6 млн человек.