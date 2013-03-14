Около 400 человек перекрыли на час международную трассу Киев-Ягодин

Работники государственного предприятия «Волыньторф» утром перекрывали международную трассу Киев-Ягодин и трассу местного значения Луцк-Пинск в одном направлении, протестуя против действий новоназначенного руководства, назвав их рейдерской атакой на предприятие.

Об этом УНИАН сообщила председатель профсоюза «Волыньторфа» Алина Базарнова.

В целом, в перекрытии обеих трасс приняли участие около 400 человек. Люди на час заблокировали движение транспорта на автодороге Р-14 (Луцк-Маневичи-Любешов-Дольск) и на трассе международного значения М-07 (Киев-Варшава). Около 11.00 движение было возобновлено.

Как рассказала А.Базарнова, работники ГП «Волыньторф», которое находится в Маневичском районе, требовали, чтобы их директором опять назначили Ивана Киричика, а также выступали против «недопущения уничтожения предприятия, лишения людей рабочих мест». Работники также намерены обратиться с таким требованием в Министерство энергетики и угольной промышленности.

«Если сегодня нас не услышат, мы готовы ехать в Киев и пикетировать министерство, Кабинет министров и Администрацию Президента», - отметила она.

После акции на дорогах под стенами предприятия проходил коротко продолжительный митинг, во время которого люди повторили свои требования.

«К таким радикальным действиям работники ГП «Волыньторф» были вынуждены прибегнуть из-за продолжение рейдерской атаки на свое предприятие со стороны якобы новоназначенного директора Александра Шульги. Днями ранее работники предприятия выразили категорическое несогласие с планами смены руководства. Такую же позицию задекларировал еще 27 февраля Маневичский районный совет. Однако рейдеры решили усыпить бдительность людей и зайти с «черного хода». За несколько дней они изготовили дубликат печати предприятия «Волыньторф» и пытаются переписать под себя уставные документы. Это повлекло массовое возмущение людей, они готовы до конца бороться за свое предприятие, которое является бюджетообразующим для региона», - рассказал депутат Волынского облсовета Николай Давидюк. Сегодня на предприятии «Волыньторф», которое действует уже 17 лет, работает около 400 человек, оно является наибольшим налогоплательщиком в местный бюджет.

Справка УНИАН. Кабмин постановлением от 3 мая в 2007 г. № 689 создал государственный концерн «Укрторф». В концерн вошли предприятия: «Волыньторф», «Житомирторф», «Киевторф», «Коростышевский завод «Реммашторф», «Подольеторф» (г. Хмельницкий), «Ривнеторф», «Сумыторф», «Черниговторф» и «Укринстопливо» (Черкасская обл.).

Государственный концерн «Укрторф» является государственным хозяйственным объединением, контроль над деятельностью которого осуществляет Министерство энергетики и угольной промышленности.

Концерн осуществляет координацию работы его участников, которая проводится по принципу единого технологического процесса, связанного с добычей и переработкой торфа.