Импортеры грозят прекратить ввоз авто в Украину из-за спецпошлин

Украинские импортеры автомобилей не исключают того, что могут прекратить их ввоз в страну, начиная со второй половины апреля 2013 года, в связи с введением специальных пошлин на импорт автомобилей, тем самым, повторив опыт 2009 года.

Об этом сообщил УНИАН директор Всеукраинской ассоциации импортеров и дилеров (ВАИИД) Олег Назаренко.

«Мы будем действовать тем же методом, как действовали в 2009 году. Тогда импорт прекратился, и правительство, не получив огромные поступления в бюджет, отменило 13%-ю надбавку», - пояснил О.Назаренко.

По его словам, если такие действия будут предприняты, то в госбюджет перестанет поступать значительная часть средств.

«После введения спецпошлин прогнозируемые потери госбюджета составят более 1 млрд долларов США», - говорится в пресс-релизе ассоциации.

Согласно сообщению ВАИИД, в результате введения спецпошлины цены на автомобили объемом 1-1,5 литра вырастут на 7,8%, а на автомобили 1,5-2,2 литра - на 15,6%.

«Массового ввоза автомобилей не будет, потому что появится риск не продать ввезенные автомобили с этой надбавкой в Украине», - уточнил О.Назаренко.

В ассоциации также напомнили, что в 2009 году предыдущее правительство уже вводило 13%-ю надбавку с 6 марта по 6 сентября - на 6 месяцев. И тогда объемы производства сократились на 82%; объемы продаж на внутреннем рынке Украины уменьшились на 84%; доходы снизились на 96%.

«Таким образом, введение надбавки к пошлине в 2009 году эффективным не было», - отмечается в пресс-релизе ВАИИД.

Как сообщал УНИАН, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% - на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Решение опубликовано в газете «Урядовый курьер» 14 марта и вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.

Напомним, 30 июня 2011 г. Межведомственная комиссия по международной торговле по итогам рассмотрения заявления Ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» приняла решение о начале специального расследования по импорту в Украину и экспорту легковых автомобилей, независимо от страны происхождения, с объемом двигателя 1000-2200 куб. см.

Изначально «Укравтопром» просил комиссию ввести спецпошлину 33,4% на автомобили с объемом двигателя 1000-1500 куб. см и 47% на автомобили с объемом двигателя 1500-2200 куб. см.

Министерство экономического развития и торговли рекомендовало дополнительно к существующей пошлине в размере 10% ввести спецпошлину: 6,46% на автомобили с объемом двигателя до 1,5 л и 15,1% – на автомобили с объемом двигателя 1,5-2,2 л.

Справка УНИАН. Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) является добровольной общественной некоммерческой организацией, созданной в 1999 году для координации усилий, направленных на защиту законных прав и финансово-экономических интересов предпринимателей - операторов автомобильного рынка Украины, развития и регулирования автомобильного рынка Украины.

Целью деятельности ассоциации является координация и объединение усилий участников для защиты экономических, производственно-технических и социальных интересов, организация автомобильного рынка в Украине на цивилизованных основах добросовестной конкуренции и взаимодействия на основе общей заинтересованности.

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