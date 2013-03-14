«Борисполь» с начала летней навигации введет новую систему мотивации авиакомпаний

Международный аэропорт «Борисполь» планирует с начала летней навигации 2013 года ввести новую систему понижающих коэффициентов к сборам с авиакомпаний.

Как сообщили УНИАН в аэропорту, такая система мотивации позволит привлекать новых авиаперевозчиков, в том числе лоукост-компании.

В частности, авиакомпании, открывающие новые международные маршруты, смогут получить скидку к тарифу на взлет/посадку воздушного судна и скидку для дальнемагистральных рейсов. В частности, предусмотрено, что для широкофюзеляжных самолетов, выполняющих дальнемагистральные рейсы, на постоянной основе будет действовать сбор за взлет/посадку воздушного судна, исходя из минимальной взлетной массы, превышающей 100 тонн.

Для повышения частоты выполнения рейсов на международных линиях при увеличении авиакомпанией минимальной взлетной массы соответственно аналогичному периоду будет применяться понижающий коэффициент к сбору за взлет/посадку воздушного судна.

Для развития «Борисполя» как узлового аэропорта (хаба) при обслуживании трансферных пассажиров, отправленных на международных рейсах, на постоянной основе будет действовать специальная скидка.

«Применение комплексного подхода в формировании понижающих коэффициентов к сборам в аэропорту «Борисполь» повысит конкурентоспособность главного аэропорта страны и позволит украинцам получить новые возможности для воздушных путешествий», - отметил коммерческий директор аэропорта «Борисполь» Алексей Смотров.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Борисполь» планирует к 2020 году увеличить пассажиропоток до 15 млн человек.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» — крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом — до 8,478 млн человек.