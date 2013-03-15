Samsung презентовал новый смартфон Galaxy S4, которым можно управлять взглядом

Южнокорейская компания Samsung представила новый флагманский смартфон — Galaxy S4. Одними из главных дополнений в новой модели телефона стали функции Smart Scroll и Smart Pause, которые позволяют управлять смартфоном при помощи лишь одного взгляда. Презентация Samsung транслировалась в YouTube.

Функция Smart Scroll позволит обладателю нового Galaxy S4 пользоваться всем контентом телефона, просто передвигая глазами, а Smart Pause сработает, если отвести от экрана взгляд - тогда воспроизводимое видео автоматически встанет на паузу.

Внешне новый телефон практически не отличается от своего предшественника - Galaxy S3. Диагональ экрана увеличилась с 4,8 дюйма до 5, а разрешение экрана стало 1920 на 1080 пикселей.

Galaxy S4 будет работать на платформе Android 4.2.2.

Как считают эксперты, новый флагманский смартфон от Samsung должен будет потеснить на рынке телефонов нынешнего лидера - iPhone 5 от Apple, передает «Газета.Ru».

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2013 года Samsung Electronics анонсировала первый в мире 8-дюймовый планшет GALAXY Note 8.0. Это инновационное устройство открывает новую веху в развитии интеллектуальных технологий, отмечали в компании.