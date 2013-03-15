ГАИ призывает водителей быть особо внимательными - резко ухудшились погодные условия

ГАИ Украины обращает внимание водителей на резкое ухудшение погодных условий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, сегодня, 15 марта, по прогнозу Гидрометцентра, в большинстве западных областей сильный, местами очень сильный снег и мокрый снег, метели, снежные заносы, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, температура ночью и днем 1-6° мороза.

В северных, Хмельницкой и Винницкий областях ночью и утром сильный, днем умеренный дождь с переходом в Хмельницкой и Житомирской областях в мокрый снег; температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

На остальной территории Украины дожди, местами грозы.

16 марта ощутимо похолодает: температура в западных областях и в Винницкой области ночью 10-15° мороза, днем 4-9° мороза; в северных областях ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза, на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем около 0°; в Крыму, Приазовье и на востоке ночью 3-8° тепла, днем 6-11°. На дорогах западной и северной части гололедица.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой считаться с погодными условиями, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, быть особенно внимательными и осторожными.

В ГАИ напоминают, что ненастье всегда можно переждать в местах отстоя автотранспорта, на площадках возле постов ГАИ и объектах дорожного сервиса. Отправляясь в дорогу, водители должны проследить за техническим состоянием автомобиля, в дороге пользоваться ремнями безопасности, не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. В условиях недостаточной видимости, тумана, сильного снегопада или дождя следует двигаться с включенным светом ближних фар или противотуманными фонарями.