Honda отзывает почти 250 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами
11:12, 15 марта 2013Транспорт/Связь
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Японский производитель автомобилей Honda заявил, что отзывает почти четверть миллиона автомобилей по всему миру, после обнаружения проблем с тормозной системой в некоторых моделях, сообщает Би-би-си.
В сообщении отмечают, что этот недостаток может привести к срабатыванию тормозов автомобилей даже тогда, когда водитель не использует педаль тормоза.
Компания надеется, что никто не попал в аварию и не был травмирован из-за этой неисправности.
Большинство транспортных средств отзываются - в США, еще более 50 тысяч - в Японии, остальные - в Канаде, Австралии, Мексике, Германии и Новой Зеландии.
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