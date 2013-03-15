Honda отзывает почти 250 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами

Японский производитель автомобилей Honda заявил, что отзывает почти четверть миллиона автомобилей по всему миру, после обнаружения проблем с тормозной системой в некоторых моделях, сообщает Би-би-си.

В сообщении отмечают, что этот недостаток может привести к срабатыванию тормозов автомобилей даже тогда, когда водитель не использует педаль тормоза.

Компания надеется, что никто не попал в аварию и не был травмирован из-за этой неисправности.

Большинство транспортных средств отзываются - в США, еще более 50 тысяч - в Японии, остальные - в Канаде, Австралии, Мексике, Германии и Новой Зеландии.