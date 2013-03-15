В Германии отменили сотни рейсов из-за забастовки

Работа международного аэропорта в Дюссельдорфе и воздушной гавани Кёльн/Бонн серьезно осложнена из-за очередной забастовки сотрудников служб безопасности, которую проводит профсоюз "Верди", сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сообщил представитель Дюссельдорфского аэропорта, в этой крупнейшей в Северном Рейне-Вестфалии воздушной гавани из 609 запланированных на сегодня авиарейсов отменены более 220.

В Кёльне/Бонне отменены около 80 авиарейсов из 210. Перед пунктами контроля образовались длинные очереди. Пассажирам рекомендовано заранее осведомляться о возможных задержках и отменах их рейсов.

Очередной раунд переговоров между профсоюзом и компаниями-работодателями по пересмотру тарифных соглашений для примерно 34 тыс. сотрудников служб безопасности аэропортов земли Северный Рейн - Вестфалия пройдет 18 марта. До этого "Верди" решил усилить давление, требуя для работников повышения заработной платы на 2,50-3,64 евро в час. А работодатели предлагают повысить жалованье лишь на 40 центов.