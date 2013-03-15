Boeing обнаружил 80 причин неполадок в «Лайнерах мечты»

Авиастроительный концерн Boeing обнаружил 80 возможных причин, из-за которых возникали перегрев и возгорание аккумуляторов в самолетах 787 Dreamliner («Лайнерах мечты»). Об этом заявил главный инженер Dreamliner Майк Синнетт (Mike Sinnett), передает lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse. Он отметил, что основную причину отказа батарей так и не удалось установить, хотя поиском занималась команда из 500 инженеров и аналитиков.

В то же время, как подчеркнул Синнетт, «Лайнеры мечты» являются «абсолютно безопасными». Представитель Boeing добавил, что Dreamliner — один из самых безопасных самолетов, которые когда-либо производились концерном.

Президент Boeing Commercial Airplanes Рэй Коннор (Ray Connor) заявил, что возобновление полетов Dreamliner является «вопросом нескольких недель». 13 марта примерно о таком же сроке (3-4 недели) писала со ссылкой на источники и газета The Financial Times. За день до публикации Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration) одобрило предложенный Boeing план сертификации модернизированных аккумуляторов для «Лайнеров мечты».

Полеты всех 50 Dreamliner, которые находятся сейчас в эксплуатации, были приостановлены с середины января сначала в Японии, а затем в США и Европе. Причиной прекращения полетов стали нештатные ситуации с лайнерами, которые возникли в начале текущего года. В первую очередь, инциденты были связаны с возгораниями литий-ионных аккумуляторов. Хотя конкурент Boeing, европейский концерн Airbus, решил в будущем отказаться от использования аналогичных батарей, в самом производителе Dreamliner решили внести изменения в конструкцию аккумуляторов.