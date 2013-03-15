ГАИ не выпускает транспорт из Тернополя. В целом, движение в области усложнено из-за метели и снегопадов

Работники ГАИ не выпускают транспортные средства из Тернополя в связи с осложнением погодных условий. Как сообщил УНИАН инспектор сектора связей с общественностью областной Госавтоинспекции Василий Барановский, также посты ГАИ ограничивают движение транспорта на всех выездах и въездах в область.

«Из Тернополя не выпускаем, чтобы люди не оказались в заторах и снежных ловушках, поскольку из-за метели дороги заметает снегом. По области посты ГАИ предлагают водителям легковых автомобилей возвращаться домой, крупнотоннажный транспорт отправляем на места отстоя, пока не нормализуются погодные условия», – сказал В. Барановский.

На данное время, по его данным, движение транспорта во всех направлениях в области усложнено.

Как сообщал УНИАН, из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий сегодня в Тернополе отменены занятия во всех школах города.