ГАИ Закарпатья советует водителям ограничить поездки из-за ненастья

ГАИ Закарпатья советует водителям ограничить поездки и переждать ненастье.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В связи с тем, что на территории области наблюдается сильный снег и мокрый снег с переходом в дождь, местами гололед, метели, на автодорогах налипание мокрого снега, Госавтоинспекция советует водителям, по возможности воздержаться от поездок, если же потребность неотложная - неуклонно соблюдать Правила дорожного движения.

В связи с сильными снегопадами, затрудненно движение грузового транспорта и пассажирских автобусов. Также ГАИ обращаемся к водителям, которые следуют в Закарпатскую область, приостановить движение и по возможности переждать ненастье на объектах придорожного сервиса. Теперь делается все возможное, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд всем участникам дорожного движения: на дорогах работают наряды ДПС ГАИ и задействована специальная техника.

Участникам дорожного движения, которые попали в затруднительную ситуацию на дороге и нуждаются в помощи, следует звонить по номерам: дежурная часть Управления ГАИ (03122) 3-22-86, стацпост «Лазищина» (094) 9184760, (03124) 44760, стацпост «Нижние Ворота» (094) 918-77-49, (03136) 2-40-07, (063) 178-07-20, стацпост «Великая Копаня» (03136) 2-40-07, (097) 647-77-30.

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