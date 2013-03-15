«Укравтодор» в прошлом году привлек 2,5 млрд грн кредитных средств

Государственное агентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор» в 2012 году осуществило кассовые расходы на общую сумму 10,139 млрд грн, из которых на дорожные работы потрачено 6,95 млрд грн, а на оплату финансовых обязательств по ранее взятым кредитам - 3,1 млрд грн. Об этом сказано в финансовом отчете ведомства, опубликованном в газете «Урядовый курьер» за 15 марта 2013 года.

Как сообщается в отчете «Укравтодора», на оплату труда сотрудникам, а также на оплату услуг связи, коммунальных услуг и энергоносителей в 2012 году потрачено 9,9 млн грн.

При этом объем привлеченных кредитных ресурсов в 2012 году составил 2,5 млрд грн. В их числе два кредита от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка - один на сумму 101,698 млн грн, направленный на ремонт дороги Киев–Чоп, и один на 1,5 млрд грн, направленный на реализацию проекта улучшения дорог на подъездах к Киеву, а также кредит от Всемирного банка на сумму 923,378 млн грн, направленный на реализацию мероприятий по безопасности движения и повышение качества дорог, сказано в опубликованном отчете.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины разработало проект Государственной целевой программы развития дорог общего пользования на 2013-2018 годы, стоимость которой составляет 264 млрд грн.

Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине выступают акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.

Всего на финансирование "Укравтодора" в 2013 году предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.

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