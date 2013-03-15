В Западной Украине из-за ненастья временно закрыт международный пункт пропуска

Государственная пограничная служба Украины информирует, что в связи с ненастьем в Западной Украине с 9 часов утра 15 марта временно прекращен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Устилуг (Украина) – Зосин (Республика Польша)».

Как сообщили УНИАН в Госпогранслужбе, в пределах компетенции ведомство предпринимает соответствующие меры по недопущению жалоб и недовольства со стороны лиц, которые пересекают государственную границу. Организовано взаимодействие с представителями Госавтоинспекциии для переориентации путешествующих на другие пункты пропуска и с представителями МЧС - относительно возможного выставления мест и палаток для обогрева и питания граждан.

*** Международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Устилуг – Зосин» открыт решением Кабмина № 335-р от 9 августа в 2001 г. Он находится в Волынской области Владимир-Волынского района непосредственно на границе, в нем осуществляется совместный контроль с польскими коллегами.