За январь-февраль продано свыше 440 тыс. электронных ж/д билетов

В Украине за январь-февраль текущего года через Интернет было продано свыше 400 тыс. железнодорожных билетов. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

«За период с момента внедрения услуги бронирования и продажи билетов на поезда через Интернет реализовано более 3,4 млн билетов. В 2009 г. - 83,5 тыс., в 2010-м - 132,5 тыс., в 2011-м - 693,9 тыс., в 2012-м - более 2,1 млн, за 2 месяца 2013 года - свыше 440 тыс. билетов», - сообщается в пресс-релизе.

Согласно сообщению пресс-службы, электронный билет и интернет-продажа являются одним из ключевых современных европейских стандартов обслуживания пассажиров. Они создают комфортные условия всем гражданам, которые заранее планируют поездки или которым необходимо быстро найти оптимальный вариант путешествия железнодорожным транспортом.

Однако растущая популярность продажи билетов через электронные каналы обслуживания создала предпосылки для злоупотреблений и дальнейшей перепродажи проездных документов, особенно в пиковые периоды, когда билеты на самые популярные направления и даты скупались через Интернет мгновенно, значительно ограничивая возможности других пассажиров на приобретение проездных документов и поездку железнодорожным транспортом.

«Введение именных билетов сузит поле для подобного рода злоупотреблений и создаст равные возможности для пассажиров, которые пользуются как традиционным способом приобретения билетов, так и современными интернет-технологиями», - сообщает пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, полный переход на электронный билет - одна из основных задач «Укрзализныци». Наличие именных данных в билетах является неотъемлемой частью электронного проездного документа в странах, где он применяется, и соответствует европейским стандартам обслуживания пассажиров. Таким образом, принятие решения о внедрении именных железнодорожных билетов является вполне обоснованным и оправданным.

«Министерство инфраструктуры Украины и «Укрзализныця» будут и впредь принимать все необходимые меры по повышению уровня обслуживания, комфорта и безопасности пассажиров украинского железнодорожного транспорта и приведению их в соответствие с лучшими современными европейскими и мировыми стандартами», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН , Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует до конца 2013 года внедрить электронные проездные документы на всех поездах дальнего следования во внутреннем сообщении.

Продажа электронных билетов через сайт «Укрзализныци» (booking.uz.gov.ua) на скоростные поезда «Интерсити+» внедряется в экспериментальном порядке с 5 февраля. На первом этапе внедрения продажи электронных билетов технология будет использоваться на поездах категории «Интерсити+», на втором этапе технологию продажи электронных проездных документов планируется применить на все пассажирские поезда внутреннего сообщения. Технология предусматривает, что пассажиры, которые оформили проездные документы через Интернет на поезда категории «Интерсити+», могут не обращаться в кассу за распечаткой билета на бланке проездного документа, как это было раньше, а смогут предъявлять самостоятельно распечатанный посадочный документ. Стюарды поезда будут считывать штрих-код такого посадочного документа, проверять его легитимность и обеспечивать посадку пассажиров на поезд.