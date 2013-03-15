Передача «Борисполя» в концессию позволит увеличить его доходы, считают в МАУ

Передача международного аэропорта «Борисполь» в концессию позволит увеличить доходы аэропорта и сделать его рентабельным.

Такое мнение в ходе круглого стола в агентстве УНИАН высказал глава наблюдательного совета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) Арон Майберг.

«Я считаю, что это прогрессивное явление, потому что аэропорт будет зарабатывать деньги. Чтобы он был экономически рентабельным предприятием, он будет способствовать тому, чтобы количество игроков на его площадке увеличилось», - сказал он.

В то же время А. Майберг отметил, что «важно, каким путем собираются идти (к концессии — УНИАН).

«Нужно, чтобы это произошло открыто, прозрачно и честно, чтобы доступ к этому процессу получили крупные игроки», - сказал он.

Глава набсовета «МАУ» также отметил, что для реализации потенциала Украины как транзитного государства и создания на базе аэропорта «Борисполь» хаба необходимо наличие мощного базового перевозчика.

«Чтобы был мощный транзитный узел в аэропорту, нужен мощный базовый перевозчик, потому что только он может организовать для аэропорта пассажиропоток. Аэропорт — это только площадка», - сказал А. Майберг.

Кроме того, он отметил, что изменения Воздушного кодекса негативно отразятся на рынке авиаперевозок.

«В прошлом году был принят авиационный кодекс, сейчас мы слышим, что готовятся изменения и пытаются менять правила регулирования авиационного рынка. Что, кодекс, который приняли полгода назад, был неудачным? Тогда объясните, почему власти разработали и приняли неудачный кодекс», - сказал он.

По словам А. Майберга, для снижения стоимости авиабилетов необходима конкуренция на рынке услуг, предоставляемых авиакомпаниям.

«Когда есть рыночная среда ценообразования у авиакомпаний, то должна существовать и рыночная среда у поставщиков услуг. Чтобы было удешевление, нужна рыночная среда в сфере поставки услуг для авиакомпаний, а мы видим только мощную монополизацию услуг», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины намерено передать международный аэропорт «Борисполь» в концессию для преобразования его в международный хаб (аэропорт, который используется авиакомпанией или альянсом авиакомпаний как пункт пересадки пассажиров и имеет высокий процент стыковочных рейсов). Для этого Кабинет министров 26 сентября 2012 года принял постановление, которым внес аэропорт «Борисполь» в перечень объектов права госсобственности, которые могут передаваться в концессию.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» — крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом — до 8,478 млн человек.

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций компании находятся в частной собственности. Авиакомпания соединяет Украину с 40 столицами и ключевыми городами Европы, Азии и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).