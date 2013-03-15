Президент МАУ считает, что Украине нужен флагманский перевозчик

Для развития авиаперевозок в Украине необходимо наличие флагманского перевозчика — крупной компании, которая может выполнять социальные функции.

Такое мнение в ходе круглого стола в агентстве УНИАН высказал президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) Юрий Мирошников.

«Флагманский перевозчик — это не только самый крупный перевозчик в стране, но и перевозчик, который дает самые высокие стандарты качества и безопасности и с которым государство может заключить договор социального партнерства, которому, возможно, будут даны определенные привилегии, но с которого в обмен на эти привилегии должен быть спрос с точки зрения выполнения рейсов там, где это нужно государству и с точки зрения социальных тарифов для определенных слоев населения», - сказал он.

Ю. Мирошников также отметил, что в Украине модель лоукост-перевозок реализуется не в полной мере.

«Лоукосты в Украине не открывают новые направления, а становятся на наработанные классическими перевозчиками маршруты, на самые популярные направления и слегка понижают цены. Но при этом они убирают из пакета услуг пассажиру все, что можно убрать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт “Борисполь” рассматривает возможность привлечения лоукостеров для оперирования в терминале F, в котором в настоящее время оперирует авиакомпания «Международные авиалинии Украины».

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» — крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом — до 8,478 млн человек.

Правительство Украины намерено передать международный аэропорт «Борисполь» в концессию для преобразования его в международный хаб (аэропорт, который используется авиакомпанией или альянсом авиакомпаний как пункт пересадки пассажиров и имеет высокий процент стыковочных рейсов). Для этого Кабинет министров 26 сентября 2012 года принял постановление, которым внес аэропорт «Борисполь» в перечень объектов права госсобственности, которые могут передаваться в концессию.

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций компании находятся в частной собственности. Авиакомпания соединяет Украину с 40 столицами и ключевыми городами Европы, Азии и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).