«АэроСвит» не исключает, что не восстановит свою деятельность

Авиакомпания «АэроСвит» не исключает, что не сможет восстановить свою деятельность, если не будет возобновлена процедура ее банкротства.

Об этом 15 марта в ходе круглого стола в УНИАН сообщил глава Наблюдательного совета авиакомпании Григорий Гуртовой.

«Для нас является абсолютно непонятным судебное решение, которое приостановило процедуру банкротства. Мы находимся в процессе подачи кассации, и если не будет восстановлен тот режим (банкротство — УНИАН), который был предложен и позволил бы провести процессы, связанные с санацией и восстановлением операционной деятельности, то, безусловно, мы не можем сбрасывать со счетов, что компания не восстановит свою деятельность, потому, что в том режиме, в котором она находится сегодня, это нереально», - сказал он.

По словам Г.Гуртового, после приостановки процедуры банкротства, «никакой другой процедуры не началось».

«Пока этот юридический казус не будет разрешен, акционеры не понимают, а менеджмент не в состоянии предложить акционерам никакого пути для дальнейшего выхода компании из этой ситуации. Поэтому мы ждем решения кассационной инстанции», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

5 февраля 2012 года решением апелляционного хозяйственного суда Киева банкротство авиакомпании "АэроСвит" было приостановлено.