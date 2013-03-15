Грузооборот железнодорожного транспорта в январе-феврале сократился на 4,6%

Грузооборот железнодорожного транспорта Украины в январе-феврале 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 4,6% — до 33,68 млрд т/км.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины, отправка грузов на Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) увеличилась на 19,6%, на Львовской (ЛЖД) — на 10,7%, на Одесской (ОЖД) — на 8,3%, на Приднепровской (ПЖД) — на 5%, на Южной (ЮЖД) — на 3,7%. На Донецкой железной дороге (ДЖД) отправка грузов снизилась на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

По итогам января-февраля текущего года отправка зерна железнодорожным транспортом выросла на 3,9%, лома черных металлов — на 28,1%, лесных грузов — на 23,5%, железной и марганцевой руды — на 8,5%, стройматериалов — на 7,4%.

В то же время отправка каменного угля снизилась на 0,2%, химических и минеральных удобрений — на 8,6%, черных металлов — на 0,2%, цемента — на 3,3%, нефти и нефтепродуктов — на 38,7%.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году железные дороги Украины сократили перевозку грузов на 2,5% по сравнению с 2011 годом – до 457,5 млн тонн. Грузооборот железнодорожного транспорта Украины в 2012 году сократился на 2,7% — до 237,275 млрд т/км.

В 2011 году перевозка грузов железными дорогами Украины увеличилась на 8,2% по сравнению 2010 годом – до 468,1 млн тонн, а грузооборот вырос на 5,7% - до 243,556 млрд т/км.