Водный транспорт в январе-феврале cократил грузоперевозки на 16%

Предприятия морского и речного транспорта Украины в январе-феврале текущего года увеличили перевозки пассажиров на 11,2% по сравнению аналогичным периодом 2012 года – до 0,8 млн человек, а перевозки грузов сократили на 16,3%, до 0,5 млн тонн.

Как сообщает Государственная служба статистики, в январе-феврале текущего года грузооборот водного транспорта сократился на 37,5% – до 517,6 млн т/км, в то же время пассажирооборот увеличился на 16,7%, до 2,9 млн пасс./км.

В частности, зарубежные грузоперевозки за два месяца 2013 года по сравнению с январем-февралем 2012 года сократились на 14,5%.

При этом объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на морских и речных промышленных причалах в январе-феврале вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 24 млн тонн.

Переработка экспортных грузов увеличилась на 2,1%, переработка импортных грузов увеличилась на 10,1%, внутреннего сообщения — на 37,4%, транзитных – сократилась на 6,5%.

Количество обработанных судов (зарубежных и инфрахт) сократилось на 0,5% – до 2,2 тыс. единиц.

Как сообщал УНИАН, перевозки пассажиров морским транспортом за 2012 год сократились на 16,2% по сравнению с 2011 годом. Предприятия Севастополя, которые выполнили 78% всех пассажирских перевозок, сократили пассажирские перевозки на 20,5%.

В то же время в 2012 году зарубежные морские перевозки выросли на 24,4% по сравнению с 2011 годом. Предприятия АР Крым, которые выполняют 98,4% зарубежных морских пассажирских перевозок, увеличили пассажирские перевозки на 24,6%.

Предприятия морского и речного транспорта Украины в 2011 году снизили перевозки грузов на 10,7% - до 9,9 млн тонн, перевозки выросли на 5,2% – до 8 млн человек.