Во львовском аэропорту из-за сложных метеоусловий отменены рейсы

Сегодня, 15 марта, из-за сложных метеорологических условий в Международном аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого были отложены или отменены несколько рейсов.

Об этом сообщила УНИАН менеджер по маркетингу ДП “Международный аэропорт “Львов” им. Д. Галицкого Галина Винарчик.

Она сообщила, что службы аэропорта осуществляют уборку снега со взлетно-посадочной полосы, перронов, подъездных путей, расчищаются огни оборудования светосигнала. Для снегоуборочных работ задействовано около 20 единиц техники. Для предотвращения гололеда осуществляется антиледовая обработка взлетно-посадочной полосы.

Как сообщал УНИАН, ранее была отменена рабочая поездка министра обороны Украины Павла Лебедева во Львовскую область, которая должна была состояться 14 марта. Во Львове утром был сильный туман, до сих пор идет сильный снег.