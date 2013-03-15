Авиатранспорт в январе-феврале сократил перевозку пассажиров на 20%

Перевозки грузов авиационным транспортом Украины по итогам января-февраля текущего года сократились на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 0,02 млн тонн, пассажирские перевозки сократились на 20% – до 0,7 млн человек.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Грузооборот авиационного транспорта в январе-феврале 2013 года увеличился на 10,6% по сравнению с январем-февралем 2012 года – до 67,7 млн т/км. Пассажирооборот авиатранспорта сократился на 31,9% – до 1,205 млрд пасс./км.

Справка УНИАН. Авиатранспорт Украины в 2012 году увеличил транспортировку грузов на 25% – до 0,1 млн тонн. Пассажирские авиационные перевозки в 2012 году выросли на 8% – до 8,1 млн пассажиров.