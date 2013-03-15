Автотранспорт в январе-феврале сократил перевозки грузов, пассажиров - увеличил

Предприятия автомобильного транспорта Украины, с учетом перевозок физическими лицами – предпринимателями, в январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили грузоперевозки на 1,3% - до 23,9 млн тонн.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины, грузооборот автомобильного транспорта в январе-феврале текущего года вырос на 0,7% по сравнению январем-февралем 2012 года – до 5,295 млрд т/км.

Кроме того, Госстат сообщает, что пассажирские перевозки автомобильным транспортом за первые два месяца текущего года увеличились на 0,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 542,2 млн пассажиров. При этом перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц – предпринимателей снизились на 6,1%.

Пассажирооборот автотранспорта за январь-февраль 2013 года снизился на 2,2% – до 7,665 млрд пасс./км.

Справка УНИАН. Предприятия автомобильного транспорта Украины, с учетом перевозок физическими лицами – предпринимателями, в 2012 году перевезли на 0,1% больше грузов по сравнению с предыдущим годом – 179 млн тонн. Пассажирские перевозки автомобильным транспортом в 2012 году сократились на 4,5% по сравнению с 2011 годом – до 3,449 млрд пассажиров.